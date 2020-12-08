Виной всему алкоголь: двое мужчин выпали из окна, один разбился

30-летний бендерчанин в состоянии алкогольного опьянения упал с третьего этажа. Перед этим мужчина поругался с женой.
После семейного конфликта супруг перелез через металлическое ограждение балкона. Шиферный лист обломался, бендерчанин упал на козырёк балкона нижнего этажа и получил черепно-мозговую травму. Пострадавший госпитализирован, пишет mvdpmr.org.
Немногим позже с другого балкона сорвался 55-летний мужчина. Как выяснилось, он злоупотреблял спиртным, состоял на спецучёте. Мужчина вышел на балкон, перелез через ограждение и через несколько минут упал. Бендерчанин скончался на месте.
Оба случая расследуют органы правопорядка.
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