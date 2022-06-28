Виноградари Молдовы надеются продать тепличный виноград по «хорошей цене»

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По наблюдениям специалистов Ассоциации производителей и экспортёров винограда, в нынешнем году благодаря сравнительно жаркой и сухой погоде большую часть июня процесс созревания урожая столового винограда как на открытых плантациях, так и в теплицах проходит с опережением прошлогоднего графика примерно на неделю-десять дней. Это значит, что если в стране сохранится жаркая погода ещё несколько недель, первый местный тепличный виноград может появиться в продаже уже в середине июля.

Обычно первые партии этой продукции продаются на внутреннем рынке по наиболее высокой цене. В прошлом году оптовые цены на столовый виноград из теплиц первую треть дистанции сезона продаж, а она редко бывает длиннее четырех-пяти недель, держалась на уровне 50-70 леев/кг. Затем, после первичного насыщения узкого круга потребителей-ценителей раннего винограда, цены на эту продукцию на внутреннем рынке резко снижаются. И оставшаяся примерно половина-треть урожая тепличного винограда обычно экспортируется в Польшу, по цене на 25-40% ниже стартового уровня.

В 2022 году виноградари рассчитывают на стартовые цены «как минимум не ниже прошлогодних». Основания – высокие оптовые цены на продукцию первого сбора фактически на все товары плодоовощной категории. Логика такая: «если банальные огурцы и помидоры в конце первого месяца лета продаются в рознице по 25-50 леев/кг, то цена на свежайший столовый виноград непосредственно от местного производителя в пределах 70-80 леев/кг вряд ли кого-то сильно удивит», сообщает east-fruit.com.

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