Виноградарей Молдовы призывают не рассчитывать на высокие закупочные цены на столовый виноград для переработки

Виноградарей Молдовы призывают не рассчитывать на высокие закупочные цены на столовый виноград для переработки

Предчувствуя значительные проблемы с экспортом столового винограда, многие виноградарские хозяйства Молдовы ведут активный диалог с менеджерами винодельческих предприятий страны о перспективах поставки этой продукции на дистилляцию или производство граппы. Переговоры пока продвигаются с трудом.

В том числе и по той причине, что молдавские СМИ распространили свидетельства фермеров-виноградарей, будто некоторые винзаводы юга Молдовы (Гагаузии) принимают на переработку столовый виноград белых сортов по цене 5 леев/кг. Это примерно та же цена, по которой виноделы закупали некондиционный (для «свежего рынка») столовый виноград в прошлом году. В данной связи специалисты виноградарских ассоциаций рекомендуют производителям столового винограда «не сильно обольщаться, а искать возможности продажи наиболее качественной продукции в свежем виде».

Ранее EastFruit сообщал о том, что из-за российского эмбарго и засухи доля продукции экспортного качества в структуре урожая-2022 столового винограда в Молдове будет небольшой — лишь 30-40% продукции высокого и среднего качества. Это серьёзная проблема для отрасли, которая в нынешнем году произведет порядка 100 тыс. тонн винограда – примерно столько же, сколько и в 2021. Однако в прошлом году виноделы очень выручили виноградарей – приняли на переработку около 10 тыс. тонн столового винограда низкого качества по довольно высокой цене («Молдова» — до 6-7 леев/кг).

К сожалению, эта ситуация вызвала завышенные ожидания в текущем году. Поддались им и сотрудники Минсельхозпищепрома (MAIA), озвучившие в СМИ очень оптимистичный прогноз – цены на столовый виноград для переработки будут не ниже прошлогодних. Основанием для «оптимизма» послужило то обстоятельство, что из-за засухи урожай винограда технических сортов по сравнению с прошлогодним уровнем сократится, по экспертным оценкам, на 30-35%.

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