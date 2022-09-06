Виноградарей Молдовы призывают не рассчитывать на высокие закупочные цены на столовый виноград для переработки

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Предчувствуя значительные проблемы с экспортом столового винограда, многие виноградарские хозяйства Молдовы ведут активный диалог с менеджерами винодельческих предприятий страны о перспективах поставки этой продукции на дистилляцию или производство граппы. Переговоры пока продвигаются с трудом.

В том числе и по той причине, что молдавские СМИ распространили свидетельства фермеров-виноградарей, будто некоторые винзаводы юга Молдовы (Гагаузии) принимают на переработку столовый виноград белых сортов по цене 5 леев/кг. Это примерно та же цена, по которой виноделы закупали некондиционный (для «свежего рынка») столовый виноград в прошлом году. В данной связи специалисты виноградарских ассоциаций рекомендуют производителям столового винограда «не сильно обольщаться, а искать возможности продажи наиболее качественной продукции в свежем виде».

Ранее EastFruit сообщал о том, что из-за российского эмбарго и засухи доля продукции экспортного качества в структуре урожая-2022 столового винограда в Молдове будет небольшой — лишь 30-40% продукции высокого и среднего качества. Это серьёзная проблема для отрасли, которая в нынешнем году произведет порядка 100 тыс. тонн винограда – примерно столько же, сколько и в 2021. Однако в прошлом году виноделы очень выручили виноградарей – приняли на переработку около 10 тыс. тонн столового винограда низкого качества по довольно высокой цене («Молдова» — до 6-7 леев/кг).

К сожалению, эта ситуация вызвала завышенные ожидания в текущем году. Поддались им и сотрудники Минсельхозпищепрома (MAIA), озвучившие в СМИ очень оптимистичный прогноз – цены на столовый виноград для переработки будут не ниже прошлогодних. Основанием для «оптимизма» послужило то обстоятельство, что из-за засухи урожай винограда технических сортов по сравнению с прошлогодним уровнем сократится, по экспертным оценкам, на 30-35%.

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