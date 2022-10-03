Виноград – по 10, перец – по 12: цены на фрукты и овощи на Центральном рынке (ФОТО)

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В первой половине осени молдавские рынки буквально завалены виноградом. Средняя цена – 10 леев. Однако стоимость некоторых столовых сортов достигает 40-45 леев за кило – например, кишмиша или кардинала.

Яблоки в среднем стоят 7-10 леев, груши – 20-25 леев, сливы – от 10 до 15 леев, абрикосы – 20 леев, а облепиху можно купить по цене от 80 до 100 леев за кило. Спросом также пользуются перец и помидоры, которые сейчас активно закатывают молдавские хозяйки. Сейчас обычный перец на рынке можно купить по 12 леев за кило, а гогошары – по 20 леев. Помидоры на закрутку – по 10 леев.

Картофель и лук в среднем стоят 10 леев за кило, а морковь – от 8 до 12 леев. Огурцы не дешевеют, несмотря на то, что спрос на них значительно упал. Стоимость килограмма составляет 25 леев.

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