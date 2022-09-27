Виноград «Молдова» сталкивается с проблемами качества для внутреннего рынка

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В сетях супермаркетов и бутиково-киосковом ритейле Кишинева появился столовый виноград «Молдова» нового урожая.

К качеству ягод – целостности, плотности, сахаристости и размеру – претензий нет. У особо взыскательных потребителей может вызвать нарекание лишь некрупный размер гроздьев – побочный эффект летней засухи. Но значительная доля покупателей не воспринимает эту особенность продукции урожая-2022 как недостаток. А для кого-то – это даже преимущество, позволяющее приобрести, скажем, очень небольшое количество винограда «на один раз». Хуже то, что у свежесобранного винограда «Молдова» в процессе реализации очень быстро начинает темнеть и усыхать гребень, что снижает его привлекательность, передает east-fruit.com.

Это неприятное обстоятельство, тем более что цена на осеннюю «Молдову» первого сбора в молдавской рознице довольно высокая – 16-18 леев/кг. Притом что рядом на магазинных полках еще выкладывается местный высококачественный белый и красный виноград «летних» сортов по цене 20-25 леев/кг.

Специалисты виноградарских ассоциаций утверждают, что изменение цвета гребня виноградной грозди с зеленого на коричневый происходит из-за того, что веточки-плодоножки теряют влагу значительно быстрее, чем сами ягоды. Способ замедлить этот процесс – максимально быстрое с момента снятия с куста охлаждение гроздьев винограда до 2-4 градусов по Цельсию (не ниже). Однако этой процедуре виноградари подвергают не весь собранный урожай, а лишь ту его часть, которая закладывается на хранение и проходит сортировку перед экспортом.

Для реализации конечному потребителю на внутреннем рынке виноград «Молдова», к сожалению, зачастую поступает без предварительного охлаждения и сортировки.

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