Винодельческие предприятия Молдовы увеличили свой потенциал, чтобы стать устойчивыми, – эксперты

0

Винодельческий сектор Республики Молдова обладает повышенным потенциалом, чтобы стать устойчивым и демонстрировать заботу о природе, человеке и обществе, говорится в отчёте об оценке степени соответствия молдавских виноделен стандарту устойчивого развития Fair-and-Green, представленном вчера Национальным бюро винограда и вина (ONVV) и Проектом USAID по повышению конкурентоспособности и устойчивости сельских районов Молдовы.

По мнению экспертов, приведение виноделен в соответствие со стандартом устойчивости обеспечивает улучшение менеджмента винодельнями и технологий производства, защиту окружающей среды и переход к модели экономики замкнутого цикла, а также облегчает доступ и продажи бутилированного вина в международных торговых сетях, передаёт moldpres.md.

Чтобы поддержать усилия молдавских виноделов по приведению в соответствие со стандартами устойчивого развития, ONVV и ассоциации производителей вина при поддержке USAID в 2023 году продолжат продвигать принципы устойчивого развития, запустив комплексную программу с общей «Программой устойчивого развития вина» с конечной целью сертифицировать вина в бутылках, предназначенные для экспорта на рынок Европейского союза, как «устойчивые вина».

Оценка степени соответствия молдавских виноделен стандартам устойчивого развития Fair-and-Green проведена международной компанией в течение 2022 года в рамках пилотного проекта «Устойчивое молдавское вино», осуществляемого ONVV при поддержке USAID. Молдова. Пилотный проект включал шесть виноделен (малых, средних и крупных), оценённых в соответствии со 150 критериями Кодекса устойчивого развития виноделия, которые относятся к практике в отношении защиты окружающей среды, защиты биоразнообразия и природных ресурсов, социальной ответственности, кадровой политики и социальных обязательств, сохранения и популяризации наследия и культурных ландшафтов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.