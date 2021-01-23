Вилял по дороге: нетрезвый водитель не смог скрыться от патрульных

Вилял по дороге: нетрезвый водитель не смог скрыться от патрульных

Инцидент произошёл в Дубоссарах. ВАЗ-21063 вилял по дороге из стороны в сторону.

Сотрудники ГАИ включили звуковой сигнал и догнали авто. Предъявить документы водитель отказался. Говорил невнятно, от мужчины разило спиртным, пишет mvdpmr.org.

Автоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством. 34-летний горожанин пояснил, что забрал машину из ремонтной мастерской и хотел загнать в гараж.

В отношении водителя составлен протокол. Ему грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами до двух лет.

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