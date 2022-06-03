Вилял из стороны в сторону: пьяного мопедиста поймали в Григориополе

Вилял из стороны в сторону: пьяного мопедиста поймали в Григориополе

Автоинспекторы остановили мопед Honda Dio. За рулём был 42-летний житель Григориополя.

Мужчина был явно нетрезв. Водительских прав у него никогда не было. Медосвидетельствование установило: водитель сел за руль в состоянии опьянения, пишет mvdpmr.org.

Инспекторам мужчина рассказал: дома отмечал праздник, а после поехал к другу в гости.

Пьяного водителя привлекли к ответственности: ему грозит штраф, либо арест до 15 суток.

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