Виктор Фуртунэ назначен новым врио руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам

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Виктор Фуртунэ, который вёл дело о задержании Александра Стояногло, был назначен сегодня новым врио руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Соответствующее решение принял Высший совет прокуроров.

В то же время ВСП отклонил кандидатуру Серджиу Руссу, действующего врио руководителя ведомства, предложенную врио генпрокурора Ионом Мунтяну.

Виктор Фуртунэ был назначен заместителем прокурора в ПБОПОД 17 ноября 2022 года. Он вёл дело о задержании Александра Стояногло и рассматривал собственное обращение по поводу якобы незаконных действий отстранённого генпрокурора, передаёт tv8.md.

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