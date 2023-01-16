Виктор Фуртунэ назначен новым врио руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам

Виктор Фуртунэ назначен новым врио руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам

Виктор Фуртунэ, который вёл дело о задержании Александра Стояногло, был назначен сегодня новым врио руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Соответствующее решение принял Высший совет прокуроров. 

В то же время ВСП отклонил кандидатуру Серджиу Руссу, действующего врио руководителя ведомства, предложенную врио генпрокурора Ионом Мунтяну.

Виктор Фуртунэ был назначен заместителем прокурора в ПБОПОД 17 ноября 2022 года. Он вёл дело о задержании Александра Стояногло и рассматривал собственное обращение по поводу якобы незаконных действий отстранённого генпрокурора, передаёт tv8.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md