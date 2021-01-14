Видно всем, радует каждого: в Кишиневе за год преобразились многие парки, скверы и зеленые зоны

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Всего за один год, прошедший со времени вступления Иона Чебана в должность генерального примара Кишинева, в столице было восстановлено множество парков и скверов.

Среди парков, которые до сих пор находятся в стадии ремонта, – один из крупнейших парков Кишинева “Ла Извор”. Постепенно он превращается в зону для любителей спорта. Помимо прочего, здесь был построен единственный в своем роде в Молдове и всем нашем регионе стадион для пляжного футбола. Стадион был введен в эксплуатацию в конце августа прошлого года.

Рядом со стадионом были оборудованы общественные спортивные площадки, обустроен пляж, озеро очищено и пополнено рыбой. Также на главной аллее парка меняют тротуар, созданы пешеходные дорожки для соединения между 4 озерами, обустроены велосипедные дорожки и фонтан, по всему парку установлено и модернизировано освещение.

Также при помощи примарии сектора 6 Бухареста был реабилитирован парк «Алунелул»: на это молдавской столице был выделен грант в размере 846 тысяч евро. Здесь построены 2 фонтана, благоустроены зеленые зоны, установлена ​​оросительная система, создана дорожка для спортсменов и велосипедистов, установлены общественное и декоративное освещение, городская мебель, реконструирована сцена, обустроен стадион для мини-футбола и благоустроена территория, прилегающая к парку.

Помимо этого, в 2020 году в Кишиневе было отремонтировано множество скверов, в числе которых «Докучаев», «Мезон», «Киев» и другие. В списке отремонтированных числится и сквер «Дойна и Ион Алдя-Теодорович», где был построен фонтан, отремонтирован тротуар, установлены уличная мебель и ночное освещение. Проект реализован при поддержке экономического агента.

Также при помощи экономического агента был реконструирован сквер «Михай Эминеску», который еще недавно был похож на рынок сувениров, а за ним скрывался бюст великого поэта. В сквере было сменено покрытие, реконструированы дорожки, приведены в порядок зеленые насаждения, смонтирована система полива, установлены городская мебель и новаторские декоративные опоры для освещения с акустической системой (18 динамиков) для культурных/общественных мероприятий и трансляции радиопрограмм. Для охраны территории была установлена ​​система видеонаблюдения.

Стоимость работ по обновлению сквера «Михай Эминеску» составляет около 2,7 млн. леев, ремонт был оплачен муниципалитетом совместно с некоторыми экономическими агентами. Помимо этого, ремонт коснулся скверов на улице Мирон Костин и на улице Димо, а также аллеи на бульваре Дачия, возле библиотеки им. М. Ломоносова.

Кроме того, осенью 2020 года было посажено более 60 тысяч деревьев, было реабилитировано множество зеленых зон.

Стоит отметить, что в предыдущие годы муниципальные власти капитально отремонтировали лишь один парк, и еще один восстановили частично.

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