Почти нулевая видимость: дым от пожара окутал трассу Тирасполь – Малаешты

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На автодороге Тирасполь – Малаешты, за клеверным мостом, накануне воспламенилось одно из полей. Ветер понёс большие клубы дыма в сторону дороги, из-за чего видимость была близка к нулевой.

Для обеспечения безопасности дорожного движения, дабы избежать аварийных ситуаций на данном участке трассы, на месте происшествия были выставлены экипажи правоохранителей. Включив проблесковые маячки на спецавтомобилях, инспекторы обращали внимание водителей на необходимость двигаться с безопасной скоростью на потенциально аварийном участке дороги, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

На место прибыл пожарный расчёт. Пламя удалось сбить.

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