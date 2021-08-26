Видеофакт: Румыния бесплатно тестирует учителей на коронавирус (ВИДЕО)

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Румыния, на которую ориентируется новое руководство Молдовы, бесплатно тестирует невакцинированных учителей на коронавирус каждые три дня. Расходы несут управления общественного здоровья, отметил министр образования соседней страны, пишет Factor news.

Сделать тест румынские учителя могут и в частных лабораториях, но тогда уже за свой счёт, добавил он.

Напомним, что ранее молдавские власти обязали сотрудников всех образовательных учреждений страны проходить раз в две недели тестирование на коронавирус за свой счёт. Оплачивать проведение анализов из госбюджета руководство не намерено, а недовольным предлагает вакцинироваться. Решение вызвало массу критики, а некоторые учителя уже написали заявление об увольнении.

Видео: Factor news.

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