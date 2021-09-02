Видеофакт: Днестр стремительно мелеет. Власти бездействуют

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Республика Молдова – на пороге экологической катастрофы, а граждане рискуют остаться без воды, если власти не примут срочные меры. Об этом заявил депутат фракции Блока коммунистов и социалистов Григорий Новак, который сегодня побывал на реке.

Новак отметил, что ни на одной из двух встреч с Владимиром Зеленским Майя Санду не обсуждала ситуацию, в которой оказался Днестр. Депутат добавил, что на первом же заседании парламента фракция блока потребует проведения слушаний с участием членов правительства на эту тему.

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