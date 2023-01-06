Вице-примар Кишинева: Количество учащихся в муниципии ежегодно увеличивается на несколько тысяч

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Сеть школ и детских садов в муниципии Кишинев является крупнейшей в стране и требует огромных инвестиций. В 2023 году на сферу образования было выделено более 3,8 млрд леев. Об этом заявила вице-примар столицы Анжеле Кутасевич. Он также отметила, что количество учащихся в муниципии Кишинев постоянно растет, а местные власти прилагают усилия для расширения школьной сети.

Бюджет муниципия Кишинев на 2023 год предусматривает доходы в размере 6,7 млрд леев и расходы в размере 7,3 млрд леев. Самые большие ассигнования в муниципальном бюджете предусмотрены для сферы образования – более 3,8 млрд леев. Вице-примар Анжела Кутасевич говорит, что сеть школ и детских садов в столице является крупнейшей в стране, а это требует дополнительных инвестиций, передает ipn.md.

– Сумма предусмотрена на заработную плату. Часть расходов предусмотрена и на содержание школ, их развитие. В 2019 году было выделено 47 млн леев, а в 2022 году инвестиции в школы выросли до 200 млн леев. Даже сейчас этих инвестиций недостаточно, потому что потребности в сфере образовании большие, в этой области много проблем, но и школьная сеть очень большая, самая большая в Республике Молдова, – сказала Анжела Кутасевич в ходе передачи на частном телеканале.

По словам вице-примара, в муниципии Кишинев насчитывается 332 школьных учреждений, из которых 151 лицей. В кишиневских учебных заведениях обучаются 99 220 учащихся. По словам Анжелы Кутасевич, по сравнению с районными учебными заведениями, в столице наблюдается устойчивый рост количества учеников.

– Мы отмечаем устойчивый ежегодный рост на более чем 2 500 учеников в учебных заведениях, и это радует. В то же время увеличение числа учащихся требует большего участия, расширения школьной сети, чтобы обеспечить хорошие условия для всех. В настоящее время в существующих школах расширяются и используются все помещения. Например, классы, которые ранее не использовались, теперь обновляются и используются. Помещения, которые ранее были переданы другим организациям, теперь возвращаются в общественное достояние, ремонтируются и отдаются школам, – сказала вице-примар муниципия Кишинев.

Также в муниципии Кишинев работают более 10 тыс. учителей. Вице-примар Кишинева говорит, что молодые специалисты пользуются льготами правительства и примарии Кишинева, чтобы обеспечить их сохранение в системе.

– В последние годы наблюдается рост числа новых сотрудников, более 1 400 преподавателей являются новичками в системе. Речь идет о сотрудниках из других территориальных образований, а также о молодых специалистах. Нехватка учителей сохраняется, в настоящее время она составляет около 400 учителей в школах и детских садах. Также отмечается нехватка 300 вспомогательных кадров. Нехватка кадров компенсируется путем дополнительных часов или расширения графика. Для молодых специалистов существует государственная программа, которая предусматривает выплату 120 тыс. леев за первые три года. У них есть и другие льготы со стороны муниципалитета. Мы платим им 2000 леев за аренду жилья. Мы предлагаем компенсацию за тепловую энергию, электричество, – отметила Анджела Кутасевич.

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