Вице-премьер по реинтеграции провела встречу с Вадимом Красносельским

Вице-премьер по реинтеграции провела встречу с Вадимом Красносельским

Неформальная беседа состоялась сегодня в Тирасполе. Ольга Чеботарь и лидер Приднестровья обсудили широкий спектр актуальных вопросов переговорной повестки, наметив пути дальнейшего взаимодействия.  

Вице-премьер по реинтеграции выразила открытость и политическую волю к активизации диалога на всех существующих платформах для решения наиболее острых проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

В свою очередь Вадим Красносельский поздравил Ольгу Чеботарь с назначением и выразил надежду на то, что её участие в переговорном процессе будет способствовать возобновлению и эффективному продолжению приднестровско-молдавского диалога, что в конечном итоге обеспечит комфортную и спокойную жизнь граждан.

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