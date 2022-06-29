Вице-премьер Нику Попеску: Молдова полна решимости продолжать ускорение реформ

Вице-премьер Нику Попеску: Молдова полна решимости продолжать ускорение реформ

Вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску вместе с заместителем главы генерального директората Европейской комиссии по политике добрососедства и переговорам по расширению Катариной Матернова приняли участие в панельной дискуссии «План Маршалла для Восточной Европы» на Брюссельском форуме German Marshall Fund. 

– Мы напомнили, что историческое решение о предоставлении статуса страны-кандидата даёт новую надежду на европейское будущее Республики Молдова и является признанием нашей европейской устремлённости. Наш румынский язык является официальным языком ЕС, история, культура, наше общество являются частью Европы, и за последние 30 лет мы построили нашу демократию. Мы полны решимости продолжать ускорять программу реформ, и наш путь в ЕС будет основываться на критерии меритократии, – подчеркнул глава молдавской дипломатии.

В то же время в ходе дискуссии Попеску подчеркнул, что “европейское развитие страны и модернизация по европейским стандартам укрепят демократические институты Молдовы и создадут большую стабильность в нашем регионе”, сообщает moldpres.md.

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