Вход родителей на территорию столичных детсадов запрещён, – решение примарии

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Управление образования, молодёжи и спорта столицы запретило родителям вход на территорию и в помещения учреждений дошкольного образования Кишинёва.

Врио начальника управления Андрей Павалой направил во все муниципальные учреждения дошкольного образования распоряжение с предупреждением о тревожной эпидемиологической ситуации в Кишинёве, а в целях предотвращения распространения коронавируса объявил об ограничении доступа родителей на территорию и в детские сады, передаёт moldpres.md.

Согласно распоряжению, вводятся новые меры для защиты и предотвращения заражения новым коронавирусом. Так, с 19 января в учреждения раннего развития смогут входить только дети и персонал после измерения температуры тела, которая не должна превышать 37,0 градусов.

Распоряжение о проверке температуры распространяется и на городские общеобразовательные учреждения. Учащиеся и учителя должны продолжать носить защитные маски во время занятий и соблюдать гигиену рук и органов дыхания.

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