Въезжающие в Украину молдаване по-прежнему обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Въезжающие в Украину молдаване по-прежнему обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию

Граждане Республики Молдова по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда на территорию Украины. Такое решение приняли власти соседнего государства на основании статистических данных об уровне заболеваемости в других странах. 

Власти Украины составили список стран, в которых число случаев COVID-19 превышает 40 на 100 тысяч населения. В список вошла и Молдова. В связи с этим наши соотечественники по-прежнему обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней по приезде в Украину, передаёт protv.md, наряду с гражданами Белоруссии, России, Италии, Испании, США и др.

Напомним, что 14-дневный режим самоизоляции необходимо соблюдать и при въезде в Румынию.

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