Везли в Молдову краденые авто из ЕС: полиция изъяла 6 контрабандных автомобилей (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции и прокуратуры обнаружили и изъяли 6 люксовых автомобилей, предположительно угнанных с территории ЕС.

В результате расследования преступной схемы были выявлены и другие транспортные средства, в отношении которых есть подозрения, что они также были угнаны. Было установлено, что на транспортных средствах меняли VIN-коды, ввозили в РМ контрабандным путём, а при пересечении границы прикручивали номерные знаки с других зарегистрированных автомобилей. Далее машины по сфальсифицированным документам выставляли на продажу.

К настоящему времени в рамках операции было изъято 38 автомобилей, нанесён материальный ущерб на сумму около 15 миллионов леев. Расследование продолжается.

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