Въезд в Кишинёв со стороны Ботаники преображается

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Главная транспортная артерия столичного сектора Ботаника, бульвар Дачия, восстанавливается.

В настоящее время в зелёной зоне аллеи на Дачии ведутся работы по установке системы орошения. В ближайшее время будет модернизирована система уличного освещения. Также ведутся работы по ремонту тротуаров по участкам.

Параллельно с этим ремонтируются тротуары на бул. Куза-Водэ, отремонтированы улица и тротуары на улице Сармизеджетуса, а также тротуары на улице Буребиста. Кроме того, ведутся работы по ремонту тротуаров на бульваре Траян.

В этом году в секторе Ботаника реализуются 30 инфраструктурных проектов.

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