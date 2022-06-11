Въезд граждан Молдовы с просроченными паспортами разрешили ещё в двух странах

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На сегодняшний день граждане Молдовы смогут пользоваться паспортами с продленным сроком действия только в пяти странах. Это: Россия, Израиль, Латвия, Армения и Эстония. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

При этом власти Эстонии предупредили, что по техническим причинам для граждан Молдовы, предъявляющих на границе паспорт, срок действия которых истек, процедура пограничного контроля может занять больше времени, чем обычно.

Ранее МИДЕИ уведомило власти других стран о решении Молдовы продлить срок действия паспортов и попросило признать их действительными на территории стран. Первыми государствами, которые признали просроченные паспорта РМ – это Россия, Израиль и Латвия.

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