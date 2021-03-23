Вьетнам зарегистрировал «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Вьетнама зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Вьетнам стал 56-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация «Спутник V» была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. По количеству полученных положительных отзывов она занимает второе место в мире, передаёт russian.rt.com.

– Исторически тесное партнёрство между Россией и Вьетнамом охватывает множество сфер взаимодействия, в число которых входит также совместная борьба с пандемией. «Спутник V» является одной из лучших вакцин против коронавируса в мире, — отметил генеральный директор РФПИ.

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