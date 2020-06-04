Вьетнам глазами Взорова

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О жизни азиатского государства, превращающегося в туристическую Мекку

По возвращении в Молдову, когда всё улеглось в голове, упорядочилось в мыслях, остались только приятные воспоминания о поездке в страну мечты фотокорреспондента «АиФ в Молдове» Игоря Взорова, он готов рассказать о том, каким перед ним предстали Вьетнам и его жители.

Местом отдыха семьи Взоровых, отправившейся в отпуск в количестве трёх человек – сам Игорь, его супруга и один из сыновей, – был выбран быстрорастущий и развивающийся курортный город Нячанг. В нём год делится не на времена, а на сезоны – сухой и мокрый. Мокрый (сезон тропических ливней) длится с сентября по декабрь, сухой – в остальной период. Но самым комфортным считается время с января по март включительно, на которое и пришлась поездка семьи Взоровых.

Только через налогового инспектора

Приехавшие в страну иностранцы могут себе поискать жильё по вкусу и размеру кошелька. Семья Взоровых позаботилась об этом заранее. Они забронировали квартиру, в которой была спальня, кухня-столовая с диваном и телевизором, ванна, санузел и балкон. Все условия – кондиционер, горячая, холодная вода. Это обошлось в $300 в месяц.

Расчёт за съём жилья происходит на месте в присутствии налогового инспектора, который тут же передаёт деньги хозяину за вычетом причитающихся государству налогов.

Желающие могут снять квартиру и подороже – всё зависит от линии расположения от моря, количества комнат и так далее. Если поехать по путёвкам, через турагентства, то заселяют в гостиницах, где за проживание приходится платить совсем другие деньги – от $9 в день и больше за минимальные условия. Можно снять жильё сарайного типа с матрасом на полу. За такие условия сдадут помещение за $50 – $75 в месяц.

Большинство вьетнамцев живут скромно. В целях экономии свои дома строят длинными и располагают комнаты и окна в них таким образом, чтобы обеспечить постоянное движение воздуха.

Жизнь на мотобайке

Основное средство передвижения в Нячанге, как и в других вьетнамских городах, – мотобайки. Улицы города в буквальном смысле кишат ими. Это их универсальный помощник во всех вопросах жизни. На них вьетнамцы не только передвигаются, но и перевозят мебель, едят и даже спят. Порой они умудряются семьёй из 4–5 человек, включая 2–3 детей, уместиться на этом скутере. При езде они обязательно надевают шлемы, а кое-кто – даже налокотники и наколенники, ездят со скоростью 50 км/ч.

Если же на байке вы увидите водителя без защитной экипировки, значит это турист из стран бывшего СССР. В основном иностранцы арендуют мотобайки. Цена зависит от периода аренды, в месяц это примерно $20. Можно купить подержанный мотобайк в отличном состоянии за $250 – $300. Зачастую приезжие пользуются этим средством передвижения, не имея водительских прав данной категории. Полицейские редко преднамеренно останавливают водителей, к туристам они относятся снисходительно.

Помимо мотобайков, вьетнамцы передвигаются ещё на велосипедах. Курсирует и общественный транспорт – что-то среднее между микроавтобусом и автобусом, проезд в нём стоит $0,3.

Унесённые движением

Аварии в Нячанге случаются редко, несмотря на оживлённое движение. А всё потому, что транспортный поток не даёт возможности разогнаться. Вьетнамцы приноровились аккуратно лавировать среди участников дорожного движения. А вот пешеходам, в частности это касается недавно прибывших туристов, приходится сложней. Из-за интенсивного движения дорогу перейти довольно сложно. Но, как говорит И. Взоров, главное – не робеть: ступил на переход – иди, не суетись, водители пропустят или же аккуратно объедут.

Гуляя по городу, необходимо помнить, что даже если в основном вьетнамцы добрый и дружелюбный народ, всё же есть исключения из правил, поэтому сумки желательно держать перед собой, чтобы они всегда были под контролем. Иначе промышляющий в многолюдных местах вор на скутере быстро сорвёт её с плеча и умчится.

В Нячанге наиболее благоприятными в плане безопасности считаются центральный и южный районы города, а вот в северном велика вероятность стать жертвой ограбления. Поэтому, когда власти Нячанга предложили Взоровым в случае необходимости воспользоваться бесплатным жильём в общежитии и медицинской помощью в северной части города, они отказались.

Утро красят тренажёры

Что касается менталитета вьетнамцев, то он сильно отличается от молдавского. Хоть этот народ добродушный и дружелюбный, из-за отличия культур и языка стать настоящими друзьями довольно сложно. Но они легко идут на контакт, гостеприимны, искренни и просты в общении. Старшее поколение, помнящее СССР, до сих пор тепло относится к России, поэтому всех русскоговорящих автоматически причисляют к гражданам этой страны. Немало среди этой категории вьетнамцев, владеющих русским языком, встречаются и те, кто учился в советских республиках.

При общении с местным населением Взоровы чаще всего прибегали к помощи Google-переводчика, хотя последний иногда такое выдавал, что за «черепицу» (перевод слова «голова») приходилось хвататься. Основная часть людей говорит только на вьетнамском, но около 20% – 30% знают английский. Много русскоговорящих в сфере торговли Нячанга, так как в этом городе отдыхают туристы из России и бывших советских республик.

Общаясь в Нячанге с местным населением, Игорь Взоров сделал вывод, что у них на первом месте семья, поэтому они не стремятся отправляться в путешествия за границу или же эмигрировать. Они ведут размеренный, неспешный образ жизни: рано просыпаются, могут позволить себе вздремнуть в обед. Вставая с рассветом, они бегут на пляж, где через каждые 100 – 200 метров установлены спортивные снаряды. Ещё с советских времён вьетнамцы приучены к утренней зарядке, которую большинство из них продолжают делать и сегодня.

В основном вьетнамцы живут скромно, не обременяют свой быт дорогими вещами. Тёплый климат легко решает для многих вопрос одежды – шорты, футболки, юбки, лёгкие платья, шляпы, кепки и вьетнамки не требуют больших денег.

Торг уместен

Цены на продукты питания и одежду в курортном Нячанге варьируют в зависимости от покупателя. Как-то, прогуливаясь с фотоаппаратом по базару, Игорь несколько раз становился свидетелем того, как продавцы предлагали местным товар в разы дешевле, чем туристам. Выгодней ходить на рынки, где закупает продукты местное население, и не надо бояться торговаться. Например, местным свиные рёбрышки продавец мясной лавки продавал на наши деньги за 80 леев, с Взоровых запросил 180, после долгих торгов сбавил до 120 леев. А вот на понравившуюся рубашку с капюшоном посчастливилось сбить цену с 600 до 120 леев.

Если говорить о стоимости овощей, то они дороже, чем фрукты: ананасы можно купить по 4 лея/кг, бананы, манго, маракуйя и прочую экзотику – за 2–3 лея, а вот картофель продаётся по 20 леев/кг (по 12 леев – плохой), лук – 18, помидоры – 20, огурцы – 10–12, но можно найти и по 6 леев. Ценовой рекорд побили яблоки – от 80 до 250 леев за кг. Игорю подумалось: вот бы наладить поставки яблок из Молдовы во Вьетнам в обмен на экзотические продукты.

Русское направление во вьетнамской кухне

Вьетнамская кухня очень разнообразная: для одних – острая, а для других – не очень, в сравнении с соседними азиатскими странами. В Нячанге очень много придорожных кафешек и ресторанчиков, где продаётся вкусная и дешёвая еда.

Самые распространённые продукты во Вьетнаме – рис, рисовая лапша. Популярными блюдами вьетнамской кухни являются суп фо (наваристый бульон с мясом, лапшой и травами, который стоит в пределах $2); бун ча (свинина на гриле с лапшой в особом соусе); бан ми (своеобразный бутерброд с мясом, овощами, травами).

Предлагается много блюд с морепродуктами. Тарелка из шести-семи запечённых в остром соусе устриц стоит около $1,5, рис с морепродуктами и того меньше. Из напитков хорошо известен чёрный кофе со сгущёнкой или яйцом по цене в пределах $1. Самые ходовые виды пива – Tiger и Saigon ($0,8 за банку), вино из региона Далат примерно по $6,5 за бутылку.

В ресторанах еда дорогая. Она рассчитана на туристов и на российских граждан, которые сдают свои квартиры на родине и приезжают на более продолжительное время во Вьетнам, где не только отдыхают, но и работают удалённо. Денег, полученных ими от сдаваемой в России жилплощади и зарабатываемых на удалёнке, с лихвой хватает, чтобы безбедно жить за тысячи километров от родины.

Так как в Нячанге отдыхает много русских, то в магазинах есть отделы, где можно купить привычные для русского человека продукты: пельмени, творог, чёрный хлеб (вьетнамцы пекут и едят багеты). В меню некоторых ресторанов можно заказать борщ и окрошку. К слову, в курортном городе есть рестораны, где в меню один из языков – русский.

Вьетнамцы очень любят барбекю из самого разного мяса, включая экзотику: улитки, лягушки, змеи, крокодилы. Мясо крокодила и лягушатины отведала и семья Взоровых. Вход в ресторан, где готовят экзотические виды мяса, стоит около 250 леев на человека. На эту сумму можно заказывать любые блюда. Там же есть гратар, на котором самостоятельно можно приготовить предлагаемые свежие морепродукты.

Два с половиной месяца, вынужденно проведённые нашим фотокорреспондентом во Вьетнаме, дали возможность ему узнать эту страну довольно хорошо и сделать несколько тысяч снимков из жизни этой нации. По улицам Нячанга им в общей сложности было пройдено 600 километров и стоптано две пары обуви. Но что та обувь по сравнению с оставшимися впечатлениями и фотографиями…

В мире животных

В плену у обезьян

Однажды, прогуливаясь по городу, Игорь забрёл в лесную зону, где чуть не был атакован стаей обезьян. Там были маленькие обезьянки с мамами, папами, которые плотным кольцом шли на него, пытаясь окружить. В руках у мужчины был пакет, в который он собирал лежавшие на земле фрукты. Обезьяны решили, что пакет принадлежит им и его наглым образом у них пытаются украсть.

– До этого случая мы ездили на экскурсию на остров обезьян, где насчитываются сотни животных этого вида, – рассказывает И. Взоров. – В советское время на острове располагалась советско-вьетнамская лаборатория, где на обезьянах испытывали пенициллин и разные другие медпрепараты. С развалом СССР прекратились все испытания, а около 500 животных остались жить на острове. За минувшие годы они так расплодились, что сегодня их там тысячи. Так вот, до случая нападения на меня обезьян, я узнал как себя вести из инструктажа экскурсовода: в руках ничего не следует держать (тем более пакеты), сумки нести перед собой, в глаза животным не смотреть и стараться не реагировать на их прикосновения. Этот инструктаж мне очень помог. Я сразу бросил пакет, фотоаппарат повесил на шею и стал осторожно отступать. К счастью, рядом вьетнамцы валили бензопилами деревья, они и обратили обезьян в бегство.

Отголоски прошлого

«Ленин жив!»

Вьетнамцы старшего поколения живо реагируют на русскоязычных туристов, порой показывая, что помнят о годах дружбы их страны с СССР: «Русия, СССР, Ленин, Вьетнам, Хо Ши Мин». До сих пор во Вьетнаме чествуется вождь мирового пролетариата В. И. Ленин. 22 апреля, в день его рождения, на улицах Нячанга появились красные флаги с серпом и молотом, звёздами и плакаты с изображением Хо Ши Мина на переднем плане, а вверху – Ленина и Карла Маркса. На вопрос И. Взорова, куда делся Фридрих Энгельс, вьетнамцы пожимали плечами, мол, такого не знают. Но живо реагировали на интерес фотокорреспондента «АиФ в Молдове» к этим плакатам, подняв большой палец вверх и спрашивая: «Вьетнам – клёво?»

Картинки из жизни

Мальчик и голуби

– Этого мальчика с голубями я часто встречал в сквере у католического собора – единственной христианской церкви города Нячанг. Он каждый день приходил туда ухаживать за голубями: кормил их, поил и купал в ванночке с лепестками роз, окропляя освежающей влагой. Глаза спасителя горели нежной теплотой и лаской. Он им что-то шептал, мне даже показалось, что это были молитвы. Я подумал, каким надо быть человечным в таком юном возрасте… Кто его так воспитал – церковь или семья? Неважно – он растёт хорошим человеком, который всегда придёт на помощь нуждающемуся.

Хэппи энд

Долгий путь домой

Как уже писала «АиФ в Молдове» в номере за 29 апреля, наш коллега фотокорреспондент Игорь Взоров вместе с семьёй застрял на два с половиной месяца во вьетнамском курортном городе Нячанг из-за пандемии коронавируса, повлекшей за собой закрытие авиасообщения между подавляющей частью стран мира и отмену всех рейсов. К счастью, 5 мая при содействии молдавских дипломатических миссий в Москве, Пекине и вьетнамского МИДа, на первом чартерном рейсе, организованном Россией для вывоза россиян и белорусов, вылетела в Российскую Федерацию и семья Взоровых. Они до самого последнего момента не могли поверить в то, что путь домой – это не призрачная перспектива, а реальность.

Позади уже перелёт из вьетнамского города Комрань через Санкт-Петербург в Москву, пять дней пребывания в российской столице, где при содействии посольства РМ в РФ и молдавской диаспоры было организовано бесплатное проживание в хостеле. Позади адаптация на родине, переживания, стресс, лёгкое недомогание и упадок сил. Позади и мысли Игоря Взорова о том, что, если бы перед отъездом вьетнамцы предложили ему остаться ещё на какое-то время, он бы, не раздумывая, отказался.

Любовь Чегаровская