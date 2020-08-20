Вьетнам глазами Взорова. Улица по которой идут поезда или жизнь на рельсах

0

Вокзал Нячанга небольшая станция, часть главной транспортной артерии Вьетнама, проходящей через все крупные города страны. Вокзал открыли более 100 лет назад, в начале прошлого века.

Несмотря на многолетнюю историю, здание практически сохранило свой изначальный облик. Проект вокзала очень типичный для эпохи, когда Вьетнам являлся французской колонией…

Улица очень узкая, тротуаров на ней нет и вместо дороги проложены рельсы, по которым ежедневно проходят много поездов. Как получился такой экстравагантный колорит? После строительства железной дороги прошло время, а город быстро разрастался и уплотнялся.

Дома подступали к рельсам, пока не приблизились на максимально возможное расстояние, то есть вплотную. Люди, которые живут на этой улице, не замечают этой экзотики и проходящий поезд для них так же обычен, как для нас автобус или троллейбус. Люди сидят возле своих домов так же, как в других районах города, а когда идет поезд, отставляют стулья и столы подальше от рельс. Автомобилю на эту улицу не попасть, а вот байк или велосипед проедет по обочине, почти без проблем. Улица с поездом привлекает туристов своей экзотикой и экстримом.

Здесь можно сделать интересные фото и окунуться в эту необычную ситуацию. Я часто приходил сюда на прогулки и фото-сьемку, испытывая на себе экстрим от проходящего рядом с тобой поезда прижавшись к стене дома, чувствуя что меня разделяет расстояние менее метра от него.

Люди живущие на этой улице очень приветливы, узнавая от куда я приехал, они улыбались и предлагали чай, кофе и даже покрепче. Всем кому посчастливится побывать во Вьетнаме, рекомендую побывать на этой улице и все это увидеть своими глазами, не пожалеете.