Вьетнам глазами Взорова. Шесть базаров Нячанга

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Няча́нг (вьетн. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина[1]. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов[2].

Рынки Нячанга – одни из главных достопримечательностей города, расположенного на востоке Вьетнама. Здесь всегда можно найти свежие продукты и просто понаблюдать за жизнью местных. Раньше рынки посещали только сами нячанцы, но предприимчивые вьетнамцы быстро смекнули, и превратили базары в настоящие достопримечательности города.

Чо Дам (Cho Dam)

Пожалуй, рынок Чо Дам в Нячанге – самый популярный у гостей города. Именно он официально является самым большим и сюда чаще всего приезжают туристы, желающие увидеть жизнь простых вьетнамцев. Главным достоинством данного рынка является многообразие товаров: здесь можно найти практически всё, начиная от фруктов и заканчивая одеждой местных производителей.

Однако, есть и отрицательная сторона: в связи с тем, что место очень популярно, цены на этом рынке чуть выше чем на соседних. Знайте, что, если продавец говорит на русском, цены у него в несколько раз выше чем у остальных торговцев. Но главное, помните: торг всегда приветствуется!

Ксом Мой (Xom Moi Market)

Рынок Ксом Мой в Нячанге был открыт в 60-е годы 20 века и в переводе с вьетнамского означает “Новые соседи”. Это место достаточно популярно у местных, а вот туристы его недолюбливают: здесь есть проблемы с чистотой.

Ксом Мой, в отличие от Чо Дама, нельзя назвать рыбным рынком Нячанга, ведь здесь в основном продают овощи и фрукты. Также здесь редко можно встретить лавки с сувенирами или традиционной одеждой. Но иногда встречаются продавцы морепродуктами и чаем. Кстати, если вы хотите попробовать вьетнамские креветки или рыбу, то отправляйтесь на фруктовый рынок в Нячанге рано утром: морепродукты будут свежими и максимально вкусными.

Северный рынок Нячанга (Chợ Vĩnh Hải)

Как понятно из названия, это самый северный рынок в Нячанге. Это место любимо не только вьетнамцами, но и туристами, ведь это один из главных рыбных рынков Нячанга, а также он располагается далеко от туристических районов, и, в связи с этим, цены здесь гораздо ниже чем на Чо Дам и Ксом Мой.

Помните, что, как и на других рынках, за овощами лучше приходить днём, а за мясом и морепродуктами – утром.

Ночной рынок

Ночной рынок в Нячанге (Вьетнам) – классическая туристическая уловка. Местные жители сюда не ходят, а вот гостей города всегда полно. Вообще, стоит сказать, что это даже не ночной, а вечерний рынок, ведь открывается он в 18.00, а работает только до 23.00.

Так как ночной рынок в Нячанге рассчитан только на туристов, то здесь большая часть лавок заставлена сувенирами и традиционными украшениями вьетнамцев. Стоит признать, что выбор здесь действительно огромен, и каждый найдёт для себя что-нибудь интересное. Поэтому, если вы хотите приобрести памятные вещички о Вьетнаме, отправляйтесь сюда.

Рынок на Западе (Chợ Phương Sài)

Западный рынок – место, где не услышишь ни русского, ни английского языка, ведь сюда за покупками приходят только местные. И делают они это неспроста: здесь самые низкие цены в городе, а качество продукции ничуть не ниже.

На рынке можно приобрести свежие продукты питания, ювелирные изделия, товары для дома и растения. Обратите внимание на то, что найти рынок туристу будет не так уж и легко, ведь он располагается в глубине городских улочек (за пагодой Лонг Шон). Поэтому, если есть возможность, наймите экскурсовода или попросите помощи у местных жителей.

Рынок рядом с Биг Си (Chợ Ngọc Hiệp)

Это небольшой рынок в центре города, но вниманием продавцы не избалованы, поэтому цены всегда приемлемые. Здесь вы можете приобрести фрукты, овощи, сладости. В отличие от продавцов с других рынков, торговцы не меняют цен, в зависимости от того, кому они продают товар – туристу или местному жителю.

Данный рынок – хорошая альтернатива крупным гипермаркетам (к примеру, Биг Си), ведь здесь вы можете не только купить необходимые вещи, но и перекусить в кафе быстрого питания.