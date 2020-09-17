Вьетнам глазами Взорова. Пагода Лонг Шон

0

Пагода Лонг Шон – одна из самых посещаемых достопримечательностей Начанга, сюда устремляются все без исключения туристы. Она считается самой красивой пагодой в округе, а с 1936 года, еще и главным буддийским храмом провинции Кхань-Хоа.

Пагода была построена в 1886 году. первоначально она украшала гору Трайтхю. Ее первое название ” Дан Лонг Ту” переводилось как ” медленно летящий дракон”. В 1900 году во время шторма пагода сильно пострадала, позже храм был восстановлен и перенесен на более безопасное место к подножию горы, где находится и сейчас. Сменилось не только место, но и название пагоды, ее переименовали в “Лонг Шон”, что означает ” летящий дракон”.

Теперь на вершине горы, где располагалась первая пагода, возвышается величественная статуя восседающего в позе лотоса Будды. Статуя Будды установлена в 1965 году. Высота статуи около 24 метров, она видна почти ото всюду. В 1963 году здесь произошло массовое самосожжение монахов, протестующих против политики США, поддерживавший режим первого президента южного Вьетнама Нго Динь Зьема.

В 1968 году храм был сильно поврежден во время войны во Вьетнаме. В 1971 году была организована программа по восстановлению храма. Но так и не закончена до конца, а сделано лишь на 60% . И еще, в буддийском храме много изображений свастики. У большинства туристов свастика прочно ассоциируется с нацисткой, гитлеровской Германией. Вы удивитесь, но свастика выступает древнейшим символом-знаком, означающим в религии буддизма альтернативное название ” Печать Сердца”.