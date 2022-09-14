Ветеринарные антибиотики будут продаваться только по рецепту врача

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Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило, что антибиотики, предназначенные для лечения сельскохозяйственных животных, будут продаваться только на основании ветеринарного рецепта.

С 13 сентября вступил в силу Приказ НАБПП об ограничении использования противомикробных веществ у животных с целью борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, передает moldpres.md.

– В ветеринарных аптеках больше не будут продавать препараты с противомикробным действием (антибиотики) без рецепта врача, — указывает учреждение.

Устойчивость к противомикробным препаратам оказывает влияние не только на общественное здоровье, но и на экономический уровень из-за затрат, связанных с лечением, социальных издержек, снижения производительности и конкурентоспособности.

– Широкомасштабное использование антимикробных веществ в медицине и ветеринарии в последние годы ускорило появление и распространение резистентных микроорганизмов, — отметили в НАБПП.

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