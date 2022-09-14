Ветеринарные антибиотики будут продаваться только по рецепту врача

Ветеринарные антибиотики будут продаваться только по рецепту врача

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) объявило, что антибиотики, предназначенные для лечения сельскохозяйственных животных, будут продаваться только на основании ветеринарного рецепта.

С 13 сентября вступил в силу Приказ НАБПП об ограничении использования противомикробных веществ у животных с целью борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, передает moldpres.md.

– В ветеринарных аптеках больше не будут продавать препараты с противомикробным действием (антибиотики) без рецепта врача, — указывает учреждение.

Устойчивость к противомикробным препаратам оказывает влияние не только на общественное здоровье, но и на экономический уровень из-за затрат, связанных с лечением, социальных издержек, снижения производительности и конкурентоспособности.

– Широкомасштабное использование антимикробных веществ в медицине и ветеринарии в последние годы ускорило появление и распространение резистентных микроорганизмов, — отметили в НАБПП.

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