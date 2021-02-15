Ветераны войны в Афганистане поблагодарили генпримара за ремонт парка Афганцев (ВИДЕО)

0

Генеральный примар муниципия Ион Чебан был удостоен похвалы во время возложения цветов на Мемориальном комплексе “Сыновьям Родины – вечная память” в парке Афганцев.

Так, председатель Союза ветеранов войны в Афганистане РМ Михаил Мокан поблагодарил градоначальника за восстановление данного парка.

Уверен, что мы и далее будем находить общий язык для того, чтобы делать хорошие вещи, чтобы этот комплекс стал визитной карточкой Кишинёва. Я горжусь тем, что мемориал стал таким красивым, – сказал он.

В свою очередь, примар отметил, что у него много друзей, прошедших эту войну.

Мир – это то, к чему мы все должны стремиться. Сотни участников той войны не вернулись домой, и нам необходимо хранить память о настоящих мужчинах, – отметил Чебан.

Он пообещал, что в нынешнем году работы в парке Афганцев будут завершены.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.