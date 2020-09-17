Ветераны войны в Афганистане осуждают действия депутатов от оппозиции

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Союз ветеранов войны в Афганистане возмущен недавними действиями депутатов платформы “Достоинство и правда” и решительно их осуждает. Об этом говорится в сообщении для прессы организации.

– 14 сентября представители этого политформирования заблокировали при обсуждении в парламенте законопроект о бесплатном медицинском страховании неработающих ветеранов и об увеличении социальных пособий женам и потомкам воинов. Из-за грязного политиканства представителей правой оппозиции та категория граждан, которая сегодня нуждается в самом пристальном внимании и поддержке со стороны государства, осталась без этой помощи. И неизвестно, когда неуважаемые “народные избранники”, о которых идет речь, сменят гнев на милость, – отмечается в послании.

Союз ветеранов войны в Афганистане просит власти Молдовы вмешаться в эту ситуацию и призвать “своих зарвавшихся коллег к порядку”.

Напомним, законопроект оказался заблокированным из-за того, что один из депутатов ППДП предложила обеспечить бесплатными медицинскими полисами не только нетрудоустроенных, но и работающих официально ветеранов.

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