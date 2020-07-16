Ветераны войны бесплатно получат медполисы

0

Государство бесплатно предоставит ветеранам войны полис обязательного медицинского страхования. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня в окончательном чтении.

Граждане Молдовы, которые проживают на территории страны, но получают пенсии из других государств, также будут бесплатно обеспечены медполисами. Кроме того, работающие ветераны получат статус застрахованного лица.

Этот же проект, пишет moldpres.md, предусматривает увеличение размера ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев для участников Великой Отечественной войны или боевых действий в мирное время, инвалидов войны и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.