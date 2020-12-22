Ветераны войны и их жёны будут получать повышенные пособия

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Кабинет министров утвердил дополнительные меры, направленные в поддержку некоторых категорий граждан.

Так, участники боевых действий по защите территориальной целостности и независимости РМ, а также лица, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане и на территориях других государств, будут получать по 500 леев ежемесячно – на 200 леев больше, чем до сих пор.

Инвалидам войны, в том числе получившим увечья в результате действий по ликвидации последствия аварии на Чернобыльской АЭС, пособия будут увеличены на 100 леев: до 800, 650 и 575 леев соответственно. Лица, награждённые орденами и медалями за труд и военную службу в годы Великой Отечественной войны, будут получать 275 леев в месяц – на 100 леев больше, чем раньше.

Супругам погибших участников боевых действий и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС будет выплачиваться удвоенное ежемесячное пособие – в размере 500 леев. Лица, подпадающие под эту категорию, также смогут воспользоваться правом на получение раз в три года путёвок на санаторно-курортное лечение.

В проекте также предусмотрено ежемесячное пособие в размере 700 леев лицам, прошедшим обучение по сбору боеприпасов и военной техники и разминированию территорий.

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