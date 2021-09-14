Весомые причины

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Почему иногда не удаётся сбросить вес?

Бодипозитивный взгляд на тело становится всё более распространённым. люди учатся любить своё тело и отказываются от попыток подогнать его под общепринятые стандарты красоты, и это замечательно.

Но есть один нюанс, о котором не стоит забывать. Принятие себя – это и забота о собственном организме, и в этом контексте всё равно зачастую встаёт вопрос снижения веса. Избыточная масса перегружает организм, заставляет часть систем работать на износ и может значительно ухудшать качество жизни. Поэтому многие из нас принимают решение бороться с лишним весом по рекомендации врачей или просто чтобы чувствовать себя комфортно в собственном теле. Залог возвращения веса в норму общеизвестен – регулярные физические упражнения и сбалансированное питание. Тем не менее добиться желаемого результата иногда бывает непросто.

Почему не получается похудеть?

Причины могут быть разными. Например, попытка избавиться от лишнего веса с помощью жёсткой диеты может привести к тому, что организм решит, что наступили голодные времена, и начнёт делать запасы. При планировании диеты важно учесть целый ряд факторов: не только количество потребляемых калорий, но и их качество, регулярность приёмов пищи, распределение калорийности еды в течение дня и многое другое. Но главное – это понимание основной задачи: нужно поменять пищевые привычки, а не собрать волю в кулак на ограниченный срок, чтобы потом вернуться к привычному рациону. То же самое справедливо и для физической активности: регулярные умеренные комплексы упражнений в долгосрочном периоде окажут лучший эффект, чем редкие набеги в спортзал для изнурительных тренировок.

Другой возможной причиной неудачи в борьбе с лишним весом может быть неправильно выбранное поле битвы: увеличение массы тела зачастую может быть спровоцировано не только и не столько перееданием и отсутствием физической активности, сколько естественной гормональной реакцией организма на стресс. В современном мире хронический стресс стал нормой жизни, организм человека при этом эволюционно практически не изменился. Не изменились и физиологические реакции на стресс. Для выживания в стрессовой ситуации нужна энергия, её выработку и накопление регулируют определённые гормоны, производимые в организме. Помимо повышенной выработки гормонов стресса, к сложностям с избавлением от лишнего веса могут приводить и другие гормональные сбои.

Залог возвращения веса в норму общеизвестен – регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.

Причина лишнего веса – в гормонах?

Если вы последовательно придерживаетесь сбалансированного рациона и регулярно занимаетесь спортом, но лишний вес всё равно не уходит или уходит крайне медленно, в первую очередь нужно исключить заболевания, которые могут провоцировать гормональные сбои: сахарный диабет, гипотиреоз (пониженная функция щитовидной железы), поликистоз яичников у женщин и др. У женщин избыточный вес также может быть обусловлен началом менопаузы и, как следствие, снижением выработки гормонов яичников – эстрогенов. Для этого нужно проконсультироваться с эндокринологом или гинекологом и сдать соответствующие анализы.

Нередко набор лишнего веса спровоцирован избыточной выработкой основного гормона стресса – кортизола. Для определения его уровня можно сдать ряд анализов, но, к сожалению, они не всегда информативны, так как количество кортизола в крови меняется в течение дня. При этом есть набор внешних признаков, по которым достаточно легко определить, что именно кортизол стал причиной лишнего веса. В частности это жировые отложения в области живота и их отсутствие на руках и ногах (более того, руки и ноги могут выглядеть даже излишне худыми), лунообразная форма лица (жировые отложения располагаются на подбородке), растяжки и дряблая кожа.

Причиной кортизолового ожирения может быть синдром Иценко-Кушинга. Это серьёзное заболевание, провоцируемое поражением гипоталамуса и/или гипофиза, или опухолевыми образованиями в коре надпочечников. Но также кортизоловый лишний вес может быть обусловлен и вполне бытовой причиной, образом жизни, связанным с высоким уровнем стресса.

Откуда берётся избыток кортизола?

Разберёмся с механизмом выработки кортизола в нашем организме. Кортизол – один из гормонов, вырабатываемых корой надпочечников. Это основной гормон стресса, он увеличивает уровень сахара в крови, улучшает использование мозгом глюкозы и повышает доступность веществ, которые восстанавливают ткани. Кортизол вырабатывается в организме постоянно, больше всего его поступает в кровь утром, чтобы обеспечить организм энергией для пробуждения, затем количество гормона постепенно снижается в течение дня за исключением ситуаций, которые организм воспринимает как опасность. При столкновении с угрозой в коре головного мозга появляется сигнал тревоги, который поступает в гипоталамус. Гипоталамус выделяет гормон, воздействующий на гипофиз. А гипофиз, в свою очередь, запускает работу надпочечников по выработке и выбросу в кровь кортизола и адреналина. Адреналин увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает кровяное давление и увеличивает расход энергии, а кортизол обеспечивает подачу этой энергии, поставляя в кровь глюкозу. В этом и кроется основная проблема: кортизол вырабатывает глюкозу, расщепляя жиры, а в их отсутствие – белки из мышц. Если стрессовых ситуаций слишком много, уровень кортизола держится на стабильно высокой отметке, продолжается повышенная выработка глюкозы, которая в отсутствие реальной потребности в ней и формирует жировые отложения. Более того, помимо лишнего веса, стабильно повышенный уровень кортизола может привести к ряду других неприятных последствий: это риск развития атеросклероза, сбои в работе надпочечников, ломкость костей, постоянная слабость, депрессии.

Как бороться с весом, спровоцированным стрессом?

Основная рекомендация для снижения кортизолового лишнего веса – это уменьшить уровень тревожности. В этом может помочь работа с психологом или самостоятельный анализ причин хронического стресса: необходимо определить ситуации, которые заставляют вас испытывать стресс, и постараться избегать их или же пересмотреть своё отношение к ним. А вот со спортом нужно быть крайне осторожным. Попытки снизить лишний вес с помощью активных физических упражнений могут привести к обратному эффекту, так как, изнуряя свой организм, вы снова впадёте в состояние тревожности. Также силовые тренировки сами по себе являются стрессом для организма, поэтому они только повышают уровень кортизола. Тем не менее физическая активность, которая поможет вам расслабиться, позволит добиться положительной динамики. Это могут быть регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия йогой, плавание. Также не нужно забывать, что, помимо гормона стресса, наш организм вырабатывает и гормоны счастья, удовлетворения, удовольствия: дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Они на химическом уровне помогают предотвратить избыточную выработку кортизола или расщепить его излишки. Поэтому нужно стараться компенсировать возникающие стрессовые ситуации чем-то приятным: общением с близкими, осознанием собственных достижений, ощущением радости от побед, смехом от души и т. д.

Может быть, попить успокоительные?

Безусловно, приём успокоительных может дать ситуативный эффект и временно снизить выработку кортизола до нормы. Но нельзя принимать успокоительные средства на постоянной основе, они просто перестанут действовать. Если вы хотите поддержать свою нервную систему, лучше пропить витаминные комплексы с акцентом на витамины группы B и D. Это неспецифическое средство, поэтому оно необязательно прямо скажется на уровне выработки кортизола, но оно увеличит шанс на стабилизацию эмоциональных реакций и тревожных состояний.

А есть ли ещё способы помочь организму?

Постоянная выработка большого количества кортизола – неестественное состояние организма, поэтому наряду с работой по уменьшению количества факторов, провоцирующих повышенный выброс этого гормона в кровь, правильным решением будет поддержать работу органа, который его производит – надпочечников. Для соразмерной реакции тела человека на стресс необходимо, чтобы надпочечники правильно функционировали. Именно поэтому можно и нужно помогать надпочечникам до наступления последствий стабильно высокой выработки кортизола. Это можно сделать, поддерживая естественные процессы самовосстановления, которые происходят в нашем теле, при помощи пептидов – веществ, регулирующих состояние клеток организма и обеспечивающих нормальное функционирование всех органов и тканей. Для этого используются цитамины – комплексы регуляторных пептидов, получаемые естественным путём из органов и тканей животных, включающие также физиологически оптимальный рацион для соответствующего органа в легкоусвояемой форме. В случае потенциального развития патологии надпочечников может дополнительно применяться цитамин, натуральный регулятор внутриклеточных процессов, отвечающих за метаболизм.

Подготовила Людмила Зеликовская