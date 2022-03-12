Весна не торопится. В выходные дни ожидается морозная погода

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Ночью в центральных районах страны будет до -9 градусов.

Днём температура воздуха прогреется максимум до +4 градусов. При этом скорость ветра составит от 2 до 7 м/с. На юге ожидается от -3 до -8 градусов ночью, а днём – от -1 до +5. На севере столбики термометров ночью опустятся до -10 градусов, а днём ожидается от -3 до +3. Осадков не ожидается.

На следующей неделе ночные морозы сохранятся, а днём воздух будет прогреваться максимум до +11 градусов на юге.

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