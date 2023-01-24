Весенняя сессия парламента стартует 1 февраля

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1 февраля стартует весенняя сессия парламента. Соответствующее распоряжение сегодня подписал Игорь Гросу.

Дата первого заседания весенней сессии будет назначена по предложению Постоянного бюро, после того как будет подготовлен проект повестки.

Согласно регламенту законодательного органа, парламент собирается на две сессии в году. Весенняя начинается в феврале и длится до конца июля.

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