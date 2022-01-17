Весенняя сессия парламента начнётся 1 февраля

Весенняя сессия парламента начнётся 1 февраля

Соответствующее распоряжение сегодня подписал спикер Игорь Гросу. Первое пленарное заседание будет созвано по предложению Постоянного бюро после того, как будет готова повестка. 

Напомним, что последнее заседание в рамках осенней сессии состоялось 24 декабря, после чего депутаты ушли на каникулы.

Ранее ПСРМ потребовала срочного заседания парламента и премьера «на ковёр» с отчётом.

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