Весь июнь по субботам и воскресеньям общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ездить не будет (ВИДЕО)

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Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение, что до конца периода чрезвычайного положения в области здравоохранения, то есть, до 30 июня, общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах по выходным ездить не будет.

Об этом объявил премьер-министр Ион Кику. Глава правительства добавил, что транспорт не будет ездить и 8 июня, на Радоницу, так как это выходной день.

Решение было принято на основании рекомендаций медиков для снижения риска распространения коронавирусом.

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