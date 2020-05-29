Весь июнь по субботам и воскресеньям общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ездить не будет (ВИДЕО)

Весь июнь по субботам и воскресеньям общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах ездить не будет (ВИДЕО)

Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение, что до конца периода чрезвычайного положения в области здравоохранения, то есть, до 30 июня, общественный транспорт в Кишиневе и Бельцах по выходным ездить не будет. 

Об этом объявил премьер-министр Ион Кику. Глава правительства добавил, что транспорт не будет ездить и 8 июня, на Радоницу, так как это выходной день.

Решение было принято на основании рекомендаций медиков для снижения риска распространения коронавирусом.

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