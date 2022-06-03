Верующие празднуют сегодня День памяти святых Константина и Елены

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Ежегодно 3 июня отмечается светлый праздник – День памяти святых Елены и Константина. Равноапостольного Константина и его мать Елену почитают во всех церквях.

Люди помнят об их свершениях ради своей веры, их преданности народу и стремлению дать христианам как можно больше. В этот праздник обязательно нужно пойти в церковь и поблагодарить святых за возможность свободно говорить о своей вере и ничего не бояться.

В День Елены и Константина нельзя работать. Существовало поверье, что нарушивших эту заповедь природа накажет пожаром. А сельским жителям грозило уничтожение урожая в результате нашествия птиц или саранчи. Кроме того, на селе в этот день ничего не засевают, потому что можно всё потерять из-за засухи.

Ещё один запрет касался сплетен, ругани и домашних конфликтов. Считалось, что нечистая сила приобретает новые силы рядом с теми, кто не смог себя сдержать от раздоров.

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