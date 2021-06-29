Вертолёт SMURD экстренно доставил тяжелобольного пациента из Окницы в Кишинёв

Вертолёт SMURD экстренно доставил тяжелобольного пациента из Окницы в Кишинёв

Сегодня экипаж SMURD провёл воздушно-медицинскую операцию по транспортировке 60-летнего мужчины, у которого обострилась хроническая болезнь.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пациента забрали из районной больницы Окницы и на вертолёте доставили в столицу. На протяжении полёта за его состоянием следили врачи. Никаких осложнений в пути не наблюдалось.

Вертолёт SMURD приземлился на столичном стадионе “Динамо”, откуда пациента перевезли на спецавтомобиле Aviasan в Больницу скорой медицинской помощи.

Согласно данным ГИЧС, это шестая воздушная спецоперация, осуществленная бригадой SMURD в Молдове с начала этого года.

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