«Верните русский язык!»: Жители Окницы и Бричан вышли на протесты

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В Окнице и Бричанах сегодня состоялись акции протеста против решения Конституционного суда Молдовы о признании неконституционным Закона о функционировании языков на территории Молдовы». Участники скандировали: «Верните русский язык!», «Остановите языковой геноцид!», «Нет дискриминации!», «Не борись с русским, борись с COVID!».

В протестах приняли участие жители Окницы и Бричан – представители общин ромов, болгар, русских, украинцев, возмущенные их дискриминацией по национальному и языковому признакам, а также ущемлением прав тех, кто пользуется русским языком как языком межнационального общения.

– История Молдовы – это история многонационального народа, – отметила учитель Алена Гринческу, которая выступила на митинге в Окнице. – К сожалению, языковую проблему перевели в ранг политических спекуляций. Но язык общения на территории любого государства складывается веками, и он не должен регламентироваться политиками.

В митинге в Окнице приняла участие и депутат Парламента Республики Молдова Ирина Лозован, которая считает своим долгом поддержать жителей района, говорящих на русском языке.

– Наша страна многонациональная, и мы этим гордимся. Мы должны сохранять традиции, дружбу между нашими народами. В нашей стране живут и украинцы, и болгары, и армяне, и румыны, и евреи, и другие национальности. И все они между собой общаются на родном и на русском языке как языке межнационального общения. Конечно, мы все граждане Республики Молдова, и должны знать государственный язык. В то же время принятый парламентом закон предполагал защиту прав всех национальных меньшинств, – подчеркнула Лозован.

Ранее социалисты заявили, что повторно инициируют в парламенте принятие Закона о функционировании языков на территории РМ.

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