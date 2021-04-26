Верх безответственности! Пьяная женщина врезалась на мотоцикле в дерево, пострадал 4-летний ребёнок

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Инцидент произошёл накануне в селе Хрубна-Ноуэ Фалештского района.

По данным Национального инспектората общественной безопасности, за рулём мотоцикла находилась пьяная 28-летняя женщина. Она не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. Её пассажирами была 23-летняя родственница и её 4-летний ребёнок. Родственница также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии травмы получил ребёнок, его доставили в больницу.

Полицейские установили, что в выдыхаемом нарушительницей воздухе содержалось 0,80 мг/л алкоголя, а мотоцикл был без регистрационных номеров. Случай задокументирован в ИП Фалешт.

В тот же день в селе Селемет Чимишлийского района 20-летний молодой человек, находясь за рулём мотоцикла без номеров, не справился с управлением, в результате чего упал. Водителя госпитализировали. Выяснилось, что он был пьяным – в выдыхаемом им воздухе содержалось 0,70 мг/л алкоголя. Сотрудники ИП Чимишлии задокументировали инцидент.

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