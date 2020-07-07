Вердикт КС: одновременное проведение президентских и досрочных парламентских выборов невозможно

Вердикт КС: одновременное проведение президентских и досрочных парламентских выборов невозможно

Президентские и досрочные парламентские выборы не могут быть проведены в один день. Такой вердикт вынес сегодня Конституционный суд Молдовы в ответ на поданный ранее запрос депутатов. 

КС также постановил, что роспуск парламента в последние 6 месяцев мандата президента запрещен, вне зависимости от обстоятельств.

Стоит отметить, что ранее Игорь Додон неоднократно отмечал, что лучший выход из сложившейся в нашей стране политической ситуации – одновременное проведение президентских и досрочных парламентских выборов 1 ноября. Этот же вариант поддерживается гражданами, о чем свидетельствуют результаты опросов общественного мнения.

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