Вербовали несовершеннолетних для интим-услуг: 17 человек отправятся на скамью подсудимых

Вербовали несовершеннолетних для интим-услуг: 17 человек отправятся на скамью подсудимых

Правоохранители завершили расследование и возбудили 5 уголовных дел в отношении 17 человек, подозреваемых в торговле людьми и детьми. 

Согласно материалам следствия, жертвами подозреваемых стали 20 человек, 14 из которых несовершеннолетние. Они подвергались сексуальной эксплуатации. Преступники также завербовали девушку из Таджикистана, её заставляли оказывать интим-услуги и за границей. Одну из потерпевших шантажировали публикацией интимных фотографий, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Семеро фигурантов дела помещены под арест. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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