Вербовали девушек и отправляли на “работу” во Францию: две молдаванки задержаны за торговлю людьми

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Две гражданки Молдовы и ещё четверо граждан иных государств были задержаны по подозрению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Преступную схему удалось раскрыть благодаря обращению в правоохранительные органы потерпевшей девушки из Молдовы. Как выяснилось, две 30-летние гражданки РМ вербовали соотечественниц для оказания интим-услуг за границей. Одна из женщин была задержана во Франции, а вторая – в Молдове.

Члены преступной группы заставляли жертв оказывать сексуальные услуги, удерживая 60% полученного дохода. Ежедневно девушки обслуживали от 3 до 8 клиентов, а отказ карался штрафом в 1000 евро. В иных случаях “работодатели” применяли электрошокер.

Пострадавших удалось вернуть в Молдову. Им оказывается психологическая помощь.

Задержанным лицам грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

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