Вербовали девушек и устраивали секс-чаты: пару из Кишинёва приговорили к 15 годам тюрьмы

Вербовали девушек и устраивали секс-чаты: пару из Кишинёва приговорили к 15 годам тюрьмы

Пара из Кишинёва приговорена к тюремному заключению сроком на 15 лет. В 2015 году осужденные завербовали 12 девушек, в том числе трёх несовершеннолетних, и организовывали платные секс-чаты с их участием. 

По данным пресс-службы прокуратуры, подсудимые искали “сотрудниц” по Интернету. Они обещали девушкам высокооплачиваемую работу в качестве моделей. Так, они завербовали 12 девушек, троим из которых было по 17 лет. Потерпевшие работали в одной из квартир Кишинёва. Пользователями сайтов были в основном иностранные граждане.

По данным прокуроров, подсудимые получали финансовую выгоду, занимаясь незаконной деятельностью. По требованию прокуратуры суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md