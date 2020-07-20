Вербовали девушек и устраивали секс-чаты: пару из Кишинёва приговорили к 15 годам тюрьмы

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Пара из Кишинёва приговорена к тюремному заключению сроком на 15 лет. В 2015 году осужденные завербовали 12 девушек, в том числе трёх несовершеннолетних, и организовывали платные секс-чаты с их участием.

По данным пресс-службы прокуратуры, подсудимые искали “сотрудниц” по Интернету. Они обещали девушкам высокооплачиваемую работу в качестве моделей. Так, они завербовали 12 девушек, троим из которых было по 17 лет. Потерпевшие работали в одной из квартир Кишинёва. Пользователями сайтов были в основном иностранные граждане.

По данным прокуроров, подсудимые получали финансовую выгоду, занимаясь незаконной деятельностью. По требованию прокуратуры суд приговорил их к 15 годам лишения свободы.

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