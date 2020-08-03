Вербовали девушек для занятия проституцией: двум мужчинам грозит срок за сутенёрство (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправили на скамью подсудимых двоих мужчин, задержанных за сутенёрство.

В марте текущего года полиция задержала двух граждан РМ 22 и 26 лет, которые вели девушку для “работы” в подпольной студии в Кишинёве. По требованию прокуратуры мужчин поместили под стражу в столичную тюрьму №13.

В ходе уголовного процесса выяснилось, что задержанные находили потенциальных жертв в социальных сетях. Так, они убедили двух 20-летних жительниц Сынжерейского района за деньги сниматься в сценах интимного содержания. Впоследствии девушки должны были оказывать сексуальные услуги в Румынии.

За сутенёрство обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

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