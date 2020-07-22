Вербовала несовершеннолетних для занятия проституцией: жительнице Сорок грозит до 20 лет тюрьмы

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19-летнюю жительницу Сорок задержали по подозрению в торговле детьми.

По данным пресс-службы полиции, в период с 2017 по 2018 годы обвиняемая завербовала 2 несовершеннолетних и девушку из Сорокского района для сексуальной эксплуатации. Жертв поселили в квартиру Кишинёва, где они должны предоставляли платные сексуальные услуги.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемую поместили под домашний арест на 30 дней. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

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