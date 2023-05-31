Вербовала молдаванок в проститутки: сутенёрша проведёт 5 лет за решёткой

Вербовала молдаванок в проститутки: сутенёрша проведёт 5 лет за решёткой

34-летняя женщина была признана виновной в 4 эпизодах торговли людьми и сутенёрстве и приговорена к лишению свободы сроком на 5 лет.

Молдаванка ввела в заблуждение потерпевшую, предложив ей работу на Кипре. По прибытии жертву заставили заниматься проституцией в ночном клубе. Таким же образом подсудимая завербовала ещё трёх девушек, а одну из жертв убедила оказывать сексуальные услуги в Турции, пообещав крупный доход.

Нарушительница признала свою вину.

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