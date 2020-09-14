Вербовал несовершеннолетних для занятия проституцией: мужчине грозит до 20 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Правоохранители задокументировали незаконную деятельность 28-летнего мужчины, который с 2016 года вербовал девушек, в основном несовершеннолетних и из сельской местности, для занятия проституцией. Сутенер снимал для них квартиры в Кишиневе, где заставлял оказывать платные интим-услуги, объявления о которых он публиковал на различных платформах.

По данным пресс-службы полиции, подозреваемый находил своих жертв в социальных сетях, начинал общение, намекая на симпатию, а затем встречался с ними в кафе или барах. Когда злоумышленник входил в доверие девушек, он начинал контролировать их, обманывая, что заинтересован в серьезных отношениях.

В ходе расследования было установлено, что жертвами стали по меньшей мере шесть девушек. От каждой сутенер получал ежедневный доход, который составлял от 1 000 до 6 000 леев. На полученные преступным путем деньги он купил себе автомобиль.

Подозреваемый был помещён под арест на 30 суток. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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