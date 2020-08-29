Венгрия с 1 сентября закрывает границу для иностранцев

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Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.

Как пишет regnum.ru, иностранным гражданам будет запрещён въезд в страну без обоснованной причины. Граждан Венгрии, возвращающихся в страну, обяжут самоизолироваться на 2 недели, либо до дня предоставления ими двух отрицательных тестов на коронавирус.

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