Венгрия с 1 сентября закрывает границу для иностранцев

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для иностранцев

Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.

Как пишет regnum.ru, иностранным гражданам будет запрещён въезд в страну без обоснованной причины. Граждан Венгрии, возвращающихся в страну, обяжут самоизолироваться на 2 недели, либо до дня предоставления ими двух отрицательных тестов на коронавирус.

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