Венгрия разрешила въезд гражданам Молдовы, привившимся от коронавируса

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Правительства Республики Молдова и Венгрии договорились о взаимном признании официальных сертификатов иммунизации против COVID-19, выданных компетентными органами обеих стран. Об этом сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

Решение о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса полностью соответствует стратегическому партнерству между двумя странами, которое лежит в основе молдавско-венгерских отношений, представляет собой знак солидарности и взаимной поддержки в общем направлении поиска эффективных решений на фоне тенденций улучшения пандемической ситуации в регионе, передаёт moldpres.md.

Эффективные меры, принятые властями двух государств, позволят передвижение вакцинированных граждан в Молдову и Венгрию без ограничений. Таким образом, Республика Молдова и Венгрия будут гарантировать гражданам, имеющим официальные свидетельства об иммунизации, въезд или транзит без ограничений по территории Республики Молдова и Венгрии. В то же время, согласно договоренностям, дети до 18 лет, которые сопровождают владельцев сертификатов о вакцинации, будут пользоваться такими же правами въезда или транзита.

Стоит отметить, что Венгрия – первая страна, с которой Республика Молдова договорилась о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

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